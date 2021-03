Defesa Civil de Barra Mansa fiscaliza comércio e academias

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 18:47 horas

Barra Mansa – Visando o cumprimento das determinações do Governo do Estado e os decretos municipais de combate à pandemia, a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, por meio da Defesa Civil, fiscalizou na tarde de sexta-feira (26) o comércio e academias no Centro. Participou da ação o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Leonardo dos Santos.

O assistente técnico da Defesa Civil, Felipe Ribeiro, explicou a ação. “A fiscalização será rotineira. Orientamos os comerciantes e os gerentes sobre o decreto municipal, como também o uso de máscara, álcool gel, acompanhamento de cliente, fluxo de loja, distanciamento, entre outras coisas. A fiscalização também está sendo feita nos bairros, através da Guarda Municipal”.