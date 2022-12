Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta durante o Réveillon - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 12:16 horas

Apesar da probabilidade de chuvas moderadas, equipes estão de plantão para qualquer emergência

O município de Barra Mansa segue em estado de alerta durante o fim de ano. Conforme previsões meteorológicas, desta sexta-feira, (29), até o domingo, dia 1° de janeiro de 2023, o céu permanecerá parcialmente nublado a encoberto. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, há a expectativa de chuvas para os próximos dias. “A temperatura irá variar de 19°C a 31°C com 70% a 95% de probabilidade de chuva e ventos moderados. As pancadas vão variar de 5,1mm a 25mm/h, para chuvas moderadas, e 25,1mm e 50mm/h, nos casos mais fortes”, detalhou João Vitor acrescentando ainda que durante o mês de dezembro, os pluviômetros instalados no município registraram um acumulado de 281mm de chuva.

Além das instabilidades do tempo, a Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco e os rios que cortam a cidade. “Nossos dados apontam que os riscos hidrológicos e geológicos são moderados. Nossos rios estão dentro da segurança, o Barra Mansa está com nível de 0,45 metro, o Bananal em 1,19 metro e o Paraíba do Sul em 2,23 metros”, disse.

A Defesa Civil estará de prontidão durante todo o feriado. Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24)98121-3427. Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.