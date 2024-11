BM: Defesa Civil realiza simulado de acionamento de sirenes nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte

Barra Mansa – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Barra Mansa realizará, no sábado (23), a partir das 8h, um simulado de acionamento das sirenes nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte. De acordo com a Defesa Civil, os bairros foram escolhidos para a realização da ação por estarem localizados em áreas com maior incidência de ocorrências durante períodos de fortes chuvas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, o simulado é realizado em todas as cidades que possuem equipamentos de sirenes no estado. No município, a ação contará com o apoio da Defesa Civil Estadual.