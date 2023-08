Defesa Civil de Paraty faz alerta para rajadas de vento nesta quinta-feira

Paraty – A Defesa Civil alertou que Paraty poderá passar por um período de ventos fortes com rajadas de aproximadamente 25 km/h podendo aumentar de acordo com o andamento da previsão, proveniente de um fenômeno climático formado no sul do pais e que passará pelo mar no Sudeste.

Segundo o órgão, os eventos naturais estão previstos à acontecer a partir desta quinta-feira (24) podendo se estender até sexta (25).

A Defesa Civil solicitou que os moradores e população flutuante evitem expor materiais ao ar livre que possam vir a ser danificados pelas rajadas de vento e evitar localidade com risco de queda de vegetal pelo vendaval. Qualquer alteração ou urgência ou emergência contatar a Defesa Civil pelos telefones 024 33711168 e 199.