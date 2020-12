Defesa civil de Resende dá orientações sobre os cuidados nos rios e cachoeiras

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 08:01 horas

Resende- Quando chega o verão, a procura por locais com banho de rio e cachoeiras aumenta consideravelmente neste período, seja por turistas ou pela população local.

Porém, a defesa civil de Resende alerta os banhistas que buscam estes locais para se refrescarem, que é justamente neste período de estação de chuvas intensas que se concentra a maior chance de ocorrência de temporais nas cabeceiras dos rios, elevando em pouco tempo a vazão das águas.

De acordo com diretor da defesa civil de Resende, Flávio Germano, é no verão que são propensas as ocorrências de tromba d’água e cabeças d´água, representando um grande perigo para quem estiver em rios e cachoeiras.

Cabeças d´água

É o termo popular do fenômeno natural, utilizado para descrever o aumento rápido e repentino do nível de um rio, quando chove nas cabeceiras (nascentes), ou em trechos mais altos de seu percurso.

O volume de água do rio ou da cachoeira pode subir vários metros em pouco tempo, formando uma enxurrada destruidora que dependendo da intensidade, pode arrastar árvores, animais, pessoas, blocos de rocha, etc. Por isso é bom manter a atenção com as nuvens nas cabeceiras dos rios.

Tromba d’água

É o fenômeno que remete a semelhança ao tornado, que ocorre no mar ou lagos, elevando as águas para o ar no formato de um cone. A mudança misteriosa da água que escoa para alguns rios, deixa eles mais violentos de um momento para o outro, sem que a chuva é a principal causa do aumento de seu nível.

Como identificar os sinais de cabeças d´água e tromba d’água

Aumento repentino no volume e força da água; Mudança de cor da água, ficando mais suja e barrosa; Presença de detritos como galhos e folhas na água; Volume de som alto vindo do alto do rio;

Afogamento

No caso de afogamento, o representante da defesa civil de Resende chama a atenção para quem for socorrer alguém que está se afogando. “Nunca tente entrar na água para realizar o socorro, isto pode ser perigoso. Ao invés disto, chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação para parar o afogamento, como uma corda com algum objeto de flutuação na ponta e mantenha firme, e após a vítima se agarrar puxe-a para a margem”, recomenda.

Como evitar acidentes nos rios e cachoeiras

– Antes de entrar, verifique a profundidade. Chegando ao local, com uma sensação térmica próxima aos 40 graus, é quase impossível não querer aproveitar a cachoeira rapidamente. É nesse momento que você deve ter muito cuidado. Antes de deixar as crianças entrarem, procure verificar a profundidade.

– Tenha cuidado com as pedras. Quando estão próximas de alguma cachoeira, as pedras ficam molhadas e, consequentemente, escorregadias, podendo causar sérios acidentes.

-Não deixe as crianças sozinhas. As crianças não têm dimensão do perigo, das coisas ruins que podem acontecer. Essa preocupação nem passa pela cabeça delas, pois só querem brincar e aproveitar ao máximo o lugar.

– Evite usar os chinelos de dedo. Um perigo em cachoeiras é utilizar chinelos de dedo para andar sobre as pedras. Elas são extremamente escorregadias.