Defesa Civil de Resende inicia fixação de placas de alerta em Rios e Cachoeiras

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 13:14 horas

Resende- Com o objetivo de alertar tanto a população local como os turistas que costumam visitar cachoeiras e rios na região de Resende, A Defesa Civil do município, iniciou nesta quinta-feira, 17, a fixação de Placas sobre cuidados nos Rios e Cachoeiras.

De acordo com o diretor da defesa civil de Resende, Flávio Germano, esta ação preventiva tem como objetivo passar orientações básicas para os frequentadores, principalmente com a chegada do verão.

Segundo o diretor da defesa civil, hoje, na região de Resende, são cinco cachoeiras bem frequentadas e conhecidas pelos turistas. As cachoeiras em áreas como Fumaça, Serrinha, Capelinha e Boca do Rego, na região de Vargem Grande, que são muito procuradas.