Matéria publicada em 10 de março de 2021, 12:48 horas

Resende- Apesar da Defesa Civil de Resende não registrar nenhum acionamento de ocorrências através do 199, devido as fortes chuvas que atingiram município na terça-feira, foram constatados redenções de água em algumas ruas da cidade, mas rapidamente foram drenadas.

De acordo com a defesa civil, a quantidade de chuva registrada pelo pluviômetro da Cidade Alegria indicou o volume de 53.6mm em 2 horas sem interrupção, sendo que a previsão era 10mm para 24h em períodos ocasionais.

Segundo o diretor da defesa civil, Flávio Germano, esta quantidade de chuva no curto espaço de tempo, também ocasionou a retenção de água no túnel da Aman, que permaneceu interditado até a finalização da drenagem para liberação de passagem de veículos. “Até o fechamento deste boletim, não registramos ocorrências com desalojados ou desabrigados”, confirmou Germano.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas:

Manhã com céu parcialmente nublado, muitas nuvens e curtas aberturas com sol. Tarde com variação das nuvens, há possibilidades de pancadas de chuva localizadas que poderão ser

fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 9km/h. Noite o céu permanece totalmente encoberto, sem aberturas e com chuvas isoladas.