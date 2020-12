Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 16:48 horas

Resende- A Defesa Civil de Resende retirou uma motorista em meio à enchente no viaduto da Aman nesta terça-feira (22). A condutora ficou ilhada dentro do veículo após uma forte chuva atingir a cidade e causar pontos de alagamentos em diversos locais. Um morador registrou, em vídeo, o momento do resgate pela equipe da Defesa Civil, ele elogiou a conduta dos agentes. A motorista passa bem.