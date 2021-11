Defesa Civil do Estado atua na prevenção de acidentes

Matéria publicada em 28 de novembro de 2021, 09:18 horas

Foram acionada sirenes de alerta em diversas localidades

Rio de Janeiro – A Defesa Civil do Estado organizou, neste sábado (27), a desocupação simultânea de áreas de risco em 15 municípios do território fluminense. O exercício aconteceu nas regiões Sul, Baixada, Serrana, Metropolitana e Costa Verde, onde mais de 200 sirenes de alerta e alarme foram testadas em 20 comunidades. A iniciativa faz parte da preparação para as chuvas de Verão.

A equipe de profissionais da Sedec-RJ coordenou as estratégias de monitoramento, o envio de alertas por SMS e toda a operação de prevenção no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na capital. Órgãos estaduais e municipais, agentes e voluntários participaram da atividade.