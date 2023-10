Defesa Civil fica em alerta por conta das fortes chuvas em Barra Mansa

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa entrou em alerta na madrugada desta terça-feira (17) depois que uma forte chuva atingiu a cidade e assustou moradores em diversas regiões. Segundo o órgão, além dos fortes ventos, o volume de chuva atingiu 26.2 milímetros/hora, e, até o momento, choveu cerca de 50 milímetros na cidade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, a chuva teve início por volta das 3h30min e as equipes já estão mobilizadas desde a madrugada e atuando nas áreas mais críticas da cidade.

“Um dos pontos mais críticos, em questão de deslizamento de terra, é na área do Metalúrgico, na BR-393. É uma área de responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), mas nós temos monitorado os pontos por ali devido à instabilidade dos imóveis que estão a montante, cinco imóveis já foram interditados no local. Também temos monitorado a Rua Elias Jorge Geradime, no bairro Ano Bom, a Avenida Albo Chiesse e a Vila Coringa”, afirmou João Vitor.

Ainda de acordo com o coordenador, o nível do Rio Barra Mansa permaneceu dentro do limite de segurança apesar da elevação rápida, não ultrapassando a calha do rio e sem ocasionar transbordamento. Na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, houve queda de uma árvore. A Defesa Civil foi até o local para fazer a retirada, sem necessidade de interditar a avenida.

“Qualquer situação, seja uma ocorrência de queda de árvore, deslizamento, transbordo de rio, inundações, enxurradas, o morador deve acionar a Defesa Civil e busque sair do imóvel até que a equipe chegue e faça uma avaliação para garantir a segurança do local. Nossos telefones são o 199, para emergências, e o 3028-9370”, disse o coordenador.

O prefeito Rodrigo Drable disse que a intensa precipitação dessa madrugada não era esperada. “Tivemos uma chuva muito forte em Barra Mansa e isso nos preocupou muito e colocou a Defesa Civil em alerta. Nós não tivemos nenhuma ocorrência notificada, mas ficamos preocupados, principalmente, porque não foi alertada com antecedência pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)”, comentou Drable.

Rodrigo informou também que, nesta terça-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) inicia as obras de contenção em uma barreira na BR-393, no bairro Metalúrgico. “Este trabalho vai preservar muitas casas e trazer segurança para as famílias”, concluiu.