Defesa Civil identifica infiltração e estrutura de imóvel comprometida em áreas de risco de Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 17:38 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (07), foram realizadas vistorias em seis áreas de risco, em Volta Redonda. As equipes da COMPDEC-VR (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda) foram até os bairros Vila Brasília, Belo Horizonte, Retiro e Padre Josimo para fazer o acompanhamento das áreas, por conta das chuvas que atingem o município nos últimos dias.

Na parte da manhã foram atendidas seis ocorrências pelos técnicos da Defesa Civil. Eles verificaram problemas como infiltração e estrutura de imóvel comprometida, além do desabamento de um escadão.

Rio Paraíba

Rio Paraíba do Sul estava em torno de 40 cm acima do nível normal – estado moderado, segundo a Defesa Civil, que mantém o monitoramento constante. De acordo com o coordenador do órgão, Bruno Ribeiro Soares, apesar da chuva, foi recebida apenas uma solicitação no último fim de semana, período em que choveu o acumulado de 35mm.

– Estamos intensificando as vistorias e vale lembrar que estamos no período de alerta. A prevenção é muito importante. Pedimos que a população faça o cadastro pelo celular para receber, via SMS, os avisos que estamos emitindo de alerta de chuvas fortes – orientou o coordenador.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta terça-feira (08), tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, além de ventos de intensidade fraca durante todo o dia. De acordo com Inmet, a temperatura vai variar entre 20ºC e 23ºC, com umidade mínima de 80% e máxima de 100%.

Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil de Volta Redonda, o morador deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de sua residência. A partir daí, o usuário passa a receber os alertas pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. O serviço é gratuito.