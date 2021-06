Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 07:59 horas

Mangaratiba – O Projeto Defesa Civil nas Comunidades, cujo objetivo é a redução do risco de desastres, foi intensificado esta semana na cidade. Durante a ação, os agentes realizam o cadastramento dos moradores, cujo os imóveis se encontram em locais de risco. O projeto teve início em Muriqui e já foram visitadas comunidades das cachoeiras I, II e II, somando mais de 200 cadastros de residências. Na próxima semana, a ação continua em Muriqui, na área de entorno ao Poção.

A atividade é liderada por Marcelo Ribeiro, coordenador Defesa Civil nas Comunidades, e conta com o apoio dos agentes de Saúde de cada localidade. Durante a abordagem, é entregue uma cartilha com informações sobre desastres naturais e também é realizado um cadastro telefônico pelo número 40199 para que o morador possa receber as mensagens meteorológicas enviadas via SMS pela Defesa Civil de Mangaratiba.

Segundo Eduardo Carvalho, secretário de Defesa Civil, para que o projeto alcance o seu objetivo é muito importante a participação de todos. “A nossa intenção é prevenir para que o pior não aconteça então a receptividade e cooperação da população é primordial”.

Angeli Vicente da Silva, moradora da Cachoeira II, acredita que o projeto é fundamental para os moradores das áreas de risco. “Ficamos muito vulneráveis em nossa moradia, mas não temos opção de escolha. Então a estrutura do projeto é de grande importância para nós. Sou muito grata a prefeitura e aos profissionais da Defesa Civil”.