quinta-feira, 21 agosto 2025
Defesa Civil reforça prevenção com instalação de pluviômetro em Resende

Equipamento vai medir chuvas e auxiliar em alertas à população; dados coletados servirão para decisões rápidas em situações de risco

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Resende – A Defesa Civil de Resende instalou nesta quinta-feira (21) um novo pluviômetro na área externa da Escola Municipal Luiz Pistarini, em Bulhões. O equipamento foi adquirido em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e tem a função de medir a quantidade de chuva precipitada, auxiliando no monitoramento das áreas de risco do município.

De acordo com a Defesa Civil, a ampliação dos pontos de monitoramento faz parte das estratégias de prevenção e resposta a possíveis desastres naturais. As informações coletadas permitem a tomada de decisões em situações que exijam a emissão de alertas para a população, além de contribuir para a manutenção do histórico de dados das regiões monitoradas.

“O principal objetivo da Defesa Civil é reduzir os riscos de desastres, com ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Nesse sentido, a instalação de novos equipamentos é fundamental para ampliar a capacidade de acompanhamento das áreas vulneráveis”, destacou o órgão em nota.

A Defesa Civil também agradeceu à Secretaria Municipal de Educação pela parceria que possibilitou a instalação do equipamento.

 

 

