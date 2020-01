Defesa Civil registra duas ocorrências em BM em decorrência das chuvas deste sábado

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 12:15 horas

Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais chuvas, órgão segue em alerta

Barra Mansa- A Defesa Civil de Barra Mansa registrou neste sábado (04), duas ocorrências em função das chuvas que caíram no Sul Fluminense nas últimas horas. O órgão continua em alerta, já que existe previsão de novas pancadas de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, parte de duas casas foram interditadas na Rua Josué Fernandes, números: 996 e 998, no Boa Vista II, na Região Leste.

– As obras de extensão realizadas nessas residências podem ser afetadas pela cobertura do terraço de outra casa que se encontra em mau estado de conservação. Nossa equipe reuniu os moradores e orientou sobre os possíveis riscos. Esse problema já é antigo, mas vem se agravando a cada chuva mais forte – esclareceu Serginho.

A outra ocorrência foi registrada na Rua 10, no bairro Santa Clara, onde uma árvore caiu e obstruiu toda a via. Agentes de plantão de Defesa Civil acionaram o Corpo de Bombeiros, que já esteve no local e providenciou o corte da árvore, com a liberação parcial da rua.

O pluviômetro do Parque da Cidade registrou em 24 horas, 43,3 mm/h de chuvas no Centro de Barra Mansa. Apesar da intensidade das chuvas, não há registro de alagamento provocado pelo Córrego Secades, na Região Leste, e no Rio Barra Mansa, áreas consideradas vulneráveis no período da temporada de chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu no dia 3 de janeiro um aviso de acumulado de chuva entre 30mm/h e 60 mm/h, com nível de severidade perigoso e risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios para as seguintes regiões: Costa Verde, Noroeste, Baixadas Litorâneas, Metropolitana, Norte, Médio Paraíba, Centrossul e Serrana.

O alerta segue até as 15 horas desta segunda-feira, dia 6.