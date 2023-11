Delegado Antonio Furtado participa de workshop sobre fraudes e golpes financeiros contra idosos

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados de Volta Redonda está promovendo o workshop “Tipos de Abusos Financeiros, Armadilhas Digitais, Golpes e Fraudes, Violência Patrimonial”, que terá como palestrante o Delegado Antonio Furtado. Encontro acontece nesta sexta-feira (17), às 14h30, no auditório da AAP, localizado no CISA (2º piso). Evento também poderá ser acompanhado online, por meio de uma live no Youtube.

O evento explora a temática partindo do ponto que as pessoas idosas, por sua maior vulnerabilidade, são os principais alvos de fraudes e golpes financeiros. Segundo o Radar Febraban 2023, 35% das pessoas acima de 60 anos já foram vítimas de algum tipo de golpe ou tentativa de golpe envolvendo sua conta bancária.

Segundo a AAP, os estelionatários abusam da ingenuidade, confiança e perda cognitiva do idoso para obter informações sigilosas de acesso às informações bancárias. Aproveitando-se da popularização das compras online, aplicativos e redes sociais, usam a persuasão para tentar convencer a pessoa a informar seus dados pessoais, códigos, senhas ou fazer transferências.

O workshop busca orientar e instruir os mais velhos sobre como se proteger para não serem vítimas desse tipo de crime.

Para se inscrever ou tirar dúvidas, a AAP disponibilizou o WhatsApp (24) 98141-4445.

Link da transmissão ao vivo: https://youtube.com/live/ZyCl5_V6Y7w?feature=share