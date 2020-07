Delivery de produtos orgânicos produzidos em Pinheiral já podem ser encomendados

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 16:39 horas

Pinheiral- Estão disponíveis para encomenda os produtos orgânicos da semana produzidos e vendidos pelos produtores rurais de Pinheiral entregues via delivery. Com entrega grátis toda sexta-feira e sábado, os produtos podem ser encomendados de segunda a quinta-feira pelo telefone: (24) 99987-8927 ou através do grupo do WhatsApp através do link (https://chat.whatsapp.com/KXQVvF20gg3J4ASLLsEd4y).

Os produtos ofertados na cesta orgânica são uma alface (crespa ou roxa), uma mostarda, espinafre, agrião ou chicória (a escolher), uma couve, uma salsa e uma cebolinha pelo valor de R$ 12,00. Outros produtos como banana prata, banana d’água, mandioca, alface americana, brócolis, coentro, hortelã, citronela (repelente natural), pimenta calabresa e açafrão da terra podem ser encomendados separadamente. Os produtos vendidos na cesta orgânica não são vendidos separadamente.

Além disso, são vendidos, também, itens de jardinagem como mudas ornamentais, suculentas, cactos, vasos pintados à mão, plantas medicinais, adubos orgânicos, etc. A técnica em agropecuária, do Departamento de Desenvolvimento Rural, Bárbara Carlos do Carmo, disse que houveram mudanças no delivery com base nas sugestões de nossos clientes para oferecer um atendimento melhor.

– Agora teremos apenas um modelo de cesta e os outros produtos serão vendidos à parte para que tenham maior liberdade na escolha dos itens e das quantidades. Vamos trabalhar desta forma e avaliar se os clientes estão satisfeitos. Caso não tenha boa adesão a nova forma de comercialização retornaremos ao modelo anterior ou encontraremos uma nova forma de comercialização satisfatória – explicou a técnica.