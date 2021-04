Dengue exige atenção da população

Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 19:37 horas

Alerta foi feito pela Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa, que pede colaboração no combate ao Aedes Aegipty

Barra Mansa – Embora a situação de casos de dengue esteja sob controle em Barra Mansa,, conforme afirma o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, a população do município precisa retomar, com urgência, os cuidados e as medidas de prevenção a dengue para evitar uma maior proliferação do Aedes Aegipty. O alerta, segundo Rodrigues, se deve ao fato dos agentes de combate a dengue terem encontrado, em pontos diferentes da cidade, cenários que estariam contribuindo com o criadouro do mosquito, também responsável em transmitir chikungunya e o vírus zika.

“Nossas equipes encerraram um ciclo de trabalho recente e, apesar de acharmos que durante a pandemia as pessoas estariam cuidando das suas casas e quintais, a realidade foi outra e nos deparamos com muitas situações de abandono. As pessoas estão muito preocupadas com a Covid-19 e se esquecendo que a dengue também tem a sua gravidade”, ressaltou o coordenador.

De acordo com ele, pelo o que se diagnosticou durante as ações mais recentes, é possível afirmar que 90% da população não está fazendo sua parte na prevenção à dengue. Além do risco de focos do aedes em quintais, os agentes encontraram muitas casas com as caixas d,água destampada, calhas entupidas, água parada em objetos e até atrás de refrigeradores.

“Por isso os cuidados e prevenção à dengue precisam ser retomados, com urgência, pela popualão. O município possui os equipamentos como o fumacê, as equipes de agentes de combate às endemias, no entanto, o importante é não deixar o mosquito transmissor da doença nascer. E isso só é capaz com a contribuição de cada um”, disse o coordenador, ao acrescentar que bairros como Vila Nova, Vista Alegre, Vila Intendência, Siderlandi e Ano Bom haviam apresentado maior necessidade de cuidados no combate ao Aedes Aegipty.

Carro fumacê

Com relação ao carro fumacê, Rodrigues explicou que é muito comum o equipamento ser cobrado pela população, quando se percebe o aumento do número de casos da dengue na comunidade, no entanto, o carro é apenas uma contribuição secundária no combate à doença.

“Não se combate dengue com carro fumacê, até porque é um equipamento que deve ser utilizado com controle e responsabilidade e que cuja ação é voltada para o mosquito adulto. O que combate a dengue é evitar que o mosquito se prolifere”, acrescentou.

De acordo com o coordenador, nesta semana o cronograma do fumacê encerra mais um ciclo. Além de já ter percorrido o distrito de Rialto, até sexta-feira (30) atenderá aos distritos de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora do Amparo e Floriano.

Novos agentes

No último fim de semana a Secretaria de Saúde alterou o cronograma do processo seletivo para contratação de profissionais para atuação como agente de combate a endemias, por meio do edital n° 001/2021. A mudança ocorreu devido ao número de inscritos que ultrapassou o estimado pela comissão realizadora do processo seletivo

Por isso, a seleção foi suspensa, a fim de concluir o gerenciamento dos locais de prova. Tal precaução foi necessária para garantir os protocolos de prevenção à pandemia causada pela Covid-19, levando em consideração a necessidade de medidas para manter o distanciamento e evitar a propagação da doença.

O novo cronograma será publicado em até 10 dias. “Enquanto aguardamos o processo, para contratação de novos agentes, nós contamos com o apoio da população e fazemos um apelo para que cuidem de suas casas e quintais e nos ajudem. Os hospitais já estão sobrecarregados por causa da Covid-19, então vamos evitar que os casos de dengue aumentem para que não seja preciso ir para as unidades