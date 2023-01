DER interdita estrada Paracambi-Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 15:37 horas

Bloqueio foi total e motoristas devem seguir pela RJ-129

Paracambi – A rodovia RJ-127, que liga Paracambi e Vassouras, teve de ser interditada nos dois sentidos em Paracambi, pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). O bloqueio da via, que tem como objetivo evitar novos riscos de deslizamento de terra e quedas de árvore, ocorreu no início da tarde deste domingo (8). A rota alternativa para os usuários que trafegam pela via é a RJ-129.

No sentido Paulo de Frontin, ainda na RJ-127, no KM 17, o tráfego segue em meia pista. Homens da Guarda Municipal permanecerão no trecho por toda a noite e sinalizarão a via com cones para alertar os motoristas. Já o trecho que fica no limite dos municípios de Paulo de Frontin e Mendes, próximo ao Departamento de Polícia Ostensiva (DPO), o trânsito foi totalmente bloqueado.

Agentes da Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros e técnicos da concessionária Light auxiliam as equipes do DER. A energia do local foi interrompida para iniciar os trabalhos de corte de árvores e da vegetação do entorno dos pontos de bloqueio da rodovia.

Após a limpeza dos trechos, a previsão é que a rodovia seja liberada até o fim do dia desta segunda-feira (9).