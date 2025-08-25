Desaparecimentos no Brasil sobem 4% em 2024

Estado do Rio – Houve um aumento de 4,09% no número de desaparecimentos no Brasil em 2024, chegando a 81 mil casos, sendo a maioria jovens negros e pardos entre 15 e 29 anos. Os dados foram apresentados pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, que se reuniu para cobrar mais rapidez e eficácia na investigação de desaparecimentos forçados no Rio de Janeiro.

O documento com as propostas inclui a criação de uma política pública com atendimento psicossocial para as mães, registro imediato de ocorrências — sem a espera de 24 horas — e o afastamento preventivo e investigação de policiais envolvidos. Também pede agilidade na documentação, como declaração de ausência e óbitos presumidos, investimento em perícia forense, bancos de DNA acessíveis às famílias e a criação de um grupo para mapear cemitérios clandestinos.

A deputada Dani Monteiro (Psol) afirmou que o desaparecimento forçado é comum na Baixada Fluminense, mas que a intenção é tratar o problema como uma política de Estado. Segundo ela, a falta de segurança na região contribui para os altos índices.

Nailayne Pinto, da UFRRJ, destacou que a pesquisa sobre desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense foi desafiadora devido à falta de dados. Ela ressaltou que as áreas mais violentas do país estão ligadas a esses desaparecimentos e que as famílias relatam o descaso das autoridades.

Mães da Baixada Fluminense deram relatos emocionantes sobre a dor e a falta de apoio do Estado. Renata Aguiar contou que teve que investigar por conta própria o desaparecimento de seu filho e que, mesmo após encontrar os restos mortais em um cemitério clandestino, a polícia não a ajudou. Já Alcione dos Santos relatou que o desaparecimento do filho, de 16 anos, não foi investigado pela polícia porque ele estava sem documentos.

O deputado federal Tarcísio Motta (Psol) criticou a impunidade e a omissão do Estado, que não investiga e não dá apoio às famílias. Ele afirmou que buscará projetos de lei para tipificar o crime de desaparecimento forçado. O deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol) complementou que esses casos não são aleatórios, mas sim parte de um padrão de violência estrutural. Ele ressaltou a importância de aprovar um projeto que tipifica o crime e garante acolhimento às famílias.