Desfile cívico marca a comemoração dos 191 anos de Barra Mansa

Barra Mansa – Nesta terça-feira (3), Barra Mansa está completando 191 anos. Para celebrar a data, a prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Educação, promoveu um desfile cívico entre as avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro.

O evento contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable; da vice-prefeita Fátima Lima; do bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique; do prefeito de Quatis, Aloísio d’Elias; da vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia; dos comandos da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e da 7ª delegacia de Polícia Rodoviária Federal (Del-PRF); do coronel Martins, comandante do 28º BPM; do capitão Andrade, da 2ª Cia da Polícia Militar; dos vereadores, secretários e demais representantes das forças de segurança.

Para este ano, a organização escolheu como tema ‘Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)’, levando para as avenidas a agenda de ações mundiais nas áreas da saúde, educação, erradicação da pobreza, igualdade de gênero e outros. Aproximadamente quatro mil pessoas, entre estudantes (de escolas públicas e particulares), servidores, forças de segurança e organizações sociais, empresariais e culturais participaram do desfile.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, acompanhou de perto a realização do evento e destacou a participação de todos para o sucesso da comemoração. “Segui todo desfile nas avenidas junto com a população, verificando todo o andamento e conversando com os moradores. Foi uma comemoração histórica e aproveito para parabenizar todos os envolvidos na organização”, disse Furlani.

A alegria esteve presente durante toda a comemoração e o bom tempo contribuiu para a fluidez do desfile. “Para mim o desfile cívico é uma oportunidade de celebrarmos em família o aniversário de nossa cidade. Consegui perceber os sorrisos e a alegria estampada no rosto de cada um dos moradores. Agradeço muito a Deus pelo dia de hoje, principalmente por não ter feito sol muito forte e por não ter chovido, tornando tudo muito agradável para todos”, destacou a vice-prefeita Fátima Lima.

O prefeito Rodrigo Drable também celebrou a participação dos munícipes e agradeceu a presença de todos. “Saio daqui hoje com a sensação de dever cumprido. Foi uma festa que lotou as avenidas, mostrou o calor do nosso povo e, principalmente, ressaltou que as famílias celebram a tradição da cidade. Tivemos um desfile cheio de representatividade, com a presença da Aman, do Corpo de Bombeiros, orquestras, bandas, entidades e os grandes destaques que foram os nossos alunos. Parabenizo todos que se envolveram na organização e aos barra-mansenses, que, unidos, têm superado todas as dificuldades. Barra Mansa, nos seus 191 anos, tem uma história muito rica e que, nos últimos anos, foi de superação. Tenho certeza de que para o futuro teremos uma história de desenvolvimento”, finalizou Drable.