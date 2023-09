Desfile de modas anual do projeto Amigos Especiais celebra o Setembro Verde

Volta Redonda – O Projeto Amigos Especiais, uma organização sem fins lucrativos que há 11 anos acolhe e apoia famílias de crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down, está se preparando para realizar seu já tradicional desfile de modas anual em alusão ao Setembro Verde: Mês da Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo a data de hoje, 21 de setembro, celebrado como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência no Brasil. Este ano, o evento tem como tema “Happy Days” e está programado para acontecer no dia 29 de setembro, a partir das 19 horas, no Clube Náutico em Volta Redonda.

O desfile, que se tornou um marco para o grupo, tem como objetivo principal sensibilizar a comunidade para a importância da inclusão e celebrar as conquistas das pessoas com deficiência. Com um ingresso individual ao preço de R$ 10 mais a doação de um quilo de alimento não perecível, o evento busca arrecadar fundos para apoiar as atividades do projeto, que incluem recreação, palestras informativas e encontros com profissionais da área de tratamento e lazer para as famílias atendidas. Os convites estão à venda na Agência de Viagens 4 Cantos, Sider Shopping, Volta Redonda, com Isabela Moraes e na secretaria do Clube Náutico.

Dulcinea Moraes, presidente do Projeto Amigos Especiais, destacou a relevância do Setembro Verde e do desfile anual. “O Setembro Verde é um mês de conscientização crucial, pois nos lembra da importância da inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade. O Projeto Amigos Especiais, ao longo de seus 11 anos de existência, tem sido uma voz ativa nessa luta, apoiando e acolhendo famílias de crianças com Síndrome de Down em nossa região. Com mais de 100 famílias atendidas, estamos comprometidos em promover a inclusão e proporcionar um ambiente de apoio e aprendizado para os nossos filhos”, enfatizou.

O Setembro Verde é uma campanha nacional que busca sensibilizar a sociedade sobre as questões relacionadas à pessoa com deficiência, promovendo a igualdade de direitos e oportunidades. A Síndrome de Down, a qual o Projeto Amigos Especiais se dedica, é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 em vez dos dois usuais. Isso resulta em características físicas e cognitivas específicas, mas cada indivíduo com Síndrome de Down é único em sua personalidade e capacidades.

O desfile deste ano promete encantar o público com roupas inspiradas nos “Happy Days”, uma era nostálgica e cheia de estilo. Após o desfile um baile dos anos 60, 70, 80 e 90 para todos se divertirem e dançarem muito. O evento conta com o apoio de parceiros como a Infravisual Soluções Gráficas, Ellegance Noivas, Entre Aspas Kids, Clube Náutico e DJ Michell Deik, que contribuem para a realização desse momento especial de celebração e conscientização.

“Não perca a oportunidade de participar deste evento significativo, celebrando a inclusão e apoiando o Projeto Amigos Especiais em sua missão de promover a igualdade e o respeito às diferenças. Afinal, a união torna possível construir uma sociedade mais inclusiva e justa”, finalizou Ingrid Oliveira Pereira, membro da direção do Projeto Amigos Especiais.