Desmonte de rochas na Serra das Araras continua nesta semana

Sul Fluminense – A RioSP, concessionária responsável pelas obras da nova Serra das Araras — e integrante do grupo Motiva — retoma nesta segunda-feira (4) a programação original dos desmontes de rochas na região, incluindo novamente as segundas-feiras no cronograma.

As intervenções acontecerão de segunda a quinta-feira, das 13h às 15h, ao longo desta semana (de 4 a 7 de agosto). Durante esse período, a pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo), na altura do km 225, em Paracambi (RJ), será interditada temporariamente. Já a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) seguirá operando normalmente.

A área estará devidamente sinalizada, com apoio das equipes de operações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a segurança dos motoristas. As intervenções são parte das obras de duplicação e modernização da serra, um dos principais corredores de ligação entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.