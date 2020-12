Detran reabre postos de vistoria em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Vassouras nesta quarta-feira

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 10:10 horas

Horário de atendimento retornou ao normal, das 8h às 17h.

Sul Fluminense – Nesta quarta-feira (16), cerca de 13 postos de vistoria do Detran serão reabertos em todo estado do Rio de Janeiro, incluindo nos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Resende e Vassouras. De segunda-feira até hoje, 33 postos voltaram a funcionar após a contratação de empresa licitada.

Os postos que abrem nesta quarta-feira são dos municípios de Cocotá (Ilha do Governador), Campo Grande, Nova Iguaçú, Queimados, Itaboraí, Nilópolis, Teresópolis, Resende, Miguel Pereira, Barra do Piraí, Bom Jesus de Itabapoana, Angra dos Reis e Vassouras.

As unidades Araruama e Barra Mansa ainda permanecerão fechadas para desinfecção porque funcionários testaram positivo para Covid-19.

Serviços

Serviços realizados nas unidades reabertas são os de: Transferência de propriedade; Troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); Troca de jurisdição e Alterações de características; Baixa e inclusão de alienação. O horário de atendimento retornou ao normal, das 8h às 17h.

– Vamos reabrir todas as unidades de serviços para veículos nos próximos dias. Também vamos continuar com os mutirões, enquanto houver a demanda represada dos meses sem serviços por causa da pandemia. Mas é preciso lembrar que o risco de contaminação ainda é uma realidade. Estamos retomando nossos serviços com planejamento e cautela para garantir a segurança de todos – afirmou o presidente do Detran, Adolfo Konder.

Atendimentos

Atendimentos nos postos de vistoria, entre os dias 14 e 18 de dezembro, serão exclusivos para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar os serviços anteriormente nestas unidades. A medida é necessária para não exceder a capacidade de atendimento, evitando aglomerações durante a pandemia. Estes usuários não precisam reagendar e podem fazer o serviço desta segunda até a próxima sexta. Os agendados para outros postos que ainda não foram reabertos devem aguardar.

Mais reaberturas

Nos próximos dias serão reabertas as últimas 12 unidades à medida que a nova empresa prestadora de serviços faça as contratações de funcionários. São elas: Paraíba do Sul, Valença, Paty do Alferes, Cordeiro, Paracambi, Itaperuna, Búzios, Macuco, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, Macaé e Campos 2.

O Detran reforça que os usuários sigam as orientações das autoridades sanitárias e guardem a distância de 1,5 m quando estiverem nas unidades. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos e usem sempre a máscara facial.