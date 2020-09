Detran suspende atividades do posto de vistoria de Barra Mansa por conta da Covid-19

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 12:55 horas

Barra Mansa – Após um funcionário do posto de vistoria de Barra Mansa testar positivo para a Covid-19, o Detran suspendeu as atividades no local por sete dias, a partir de ontem, terça-feira (1), por orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Por prevenção, o posto de identificação civil – que fica no mesmo espaço – também não irá funcionar no mesmo período. A unidade será sanitizada e o atendimento retorna na próxima terça-feira (8).

Os motoristas que estavam agendados para os serviços veiculares nos dias 1 e 2/9 serão atendidos nos dias 8 e 9/9, respectivamente. Os usuários serão informados pela Diretoria de Registro de Veículos sobre a alteração dos agendamentos. O Detran informa ainda que o calendário do licenciamento foi prorrogado e as placas 0, 1 e 2 só vencem em 30 de setembro, portanto todos os veículos com o licenciamento 2019 continuam regulares até esta data.