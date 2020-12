Detro-RJ realiza ‘Operação Acessibilidade’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 16:44 horas

Ação também aconteceu no terminal rodoviário de Nova Iguaçu

Volta Redonda – O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou, na manhã desta terça-feira (01), operação Acessibilidade”, nos terminais rodoviários de Volta Redonda e Nova Iguaçu. As ações, além de fiscalizar as questões relacionadas à acessibilidade nos ônibus intermunicipais, verificaram as normas sanitárias de combate à COVID-19. Como resultado, nove multas foram aplicadas.

Em Volta Redonda, as equipes autuaram seis coletivos, quatro por mau estado de conservação e dois por falta de selo de vistoria. Já em Nova Iguaçu, além de duas multas referentes a problemas de acessibilidade, os agentes infracionaram um ônibus sem selo de vistoria.

Esta foi a sexta edição da ‘Operação Acessibilidade’, lançada no último dia 08 de outubro. As equipes já atuaram nos terminais de Cabo Frio, Araruama, João Goulart (Niterói), Alcântara, Petrópolis, Teresópolis, Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Novas ações serão realizadas em outros pontos do estado, ainda este ano.

O Detro-RJ vem intensificando as fiscalizações na frota intermunicipal. Desde janeiro, já foram aplicadas 85 multas referentes a descumprimento das normas de acessibilidade. Além das ações de inteligência, as reclamações recebidas pela Ouvidoria do órgão ajudam a nortear as operações. Os cidadãos podem encaminhar denúncias pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.