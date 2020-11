Dezessete escolas recebem obras de reforma e ampliação em Resende

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:44 horas

Resende– Dezessetes escolas e creches da rede municipal de ensino estão atualmente passando por reforma e ampliação. Além disso, a Prefeitura de Resende informou que duas novas unidades escolares estão sendo construídas, sendo uma creche e uma escola e outras 21 já foram revitalizadas e entregues para à população.

As escolas e creches estão recebendo intervenções de forma geral nos espaços e dependências das unidades, como é o caso do Colégio Municipal Getúlio Vargas que já passou por reparos na parte elétrica, nas salas de aula e atualmente as equipes estão trabalhando na sala dos professores, cozinha, refeitório, entre outros espaços.

A administração municipal atualmente também reforma as seguintes escolas e creches: E.M. Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões; E.M. Dona Mariúcha, no Eucaliptal; E.M. Noel de Carvalho, no bairro Nova Liberdade; Creche Luz do Sol, também na Liberdade; CMEI Parque das Águas no Jardim Jalisco; CIEP 342; E.M.Moacir Coelho da Silveira na Serrinha; CIEP 347; E.M. Abrãao Ribenboim na Cidade Alegria; e ainda o Programa Gente Eficiente, na Alvorada.

A Secretaria Municipal de Educação também destacou que algumas unidades além da reforma geral também serão ampliadas, oferecendo mais conforto e abertura de novas vagas para estudantes. O CMEI Angela Maria Lima, na Fazenda da Barra III terá ampliação de um banheiro infantil e uma brinquedoteca. A Creche Sandra Cotrim na Baixada da Olaria contará com mais 3 salas, 2 banheiros, 2 depósitos e 1 lavanderia. E a Creche Parque Embaixador também contará com mais 2 salas, 1 banheiro e 1 depósito.

No CIEP Brizolão 489 – Augusto de Carvalho a quadra esportiva está sendo reformada e os vestiários serão transformados em salas de música; a quadra da E.M. Rio Preto também está passando por reformas e um vestiário está sendo construído. Na E.M. Maria Dulce Freire Chaves a quadra e os vestiários estão em obras. Além da reforma geral uma quadra coberta está sendo construída na E.M. Dona Mariúcha.

– Já entregamos 21 unidades de ensino totalmente recuperadas para a população e outras estão sendo revitalizadas. Além disso, duas estão sendo construídas para melhorar e garantir um ensino de qualidade para os estudantes. Uma nova creche está sendo implantada no bairro Surubi e a nova Escola no Parque Minas Gerais está sendo construída – reforçou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Revitalizadas

A Prefeitura de Resende ressaltou que já revitalizou 21 escolas e creches do município são elas: CMEI Servidora Hilda da Conceição Mateus Inácio; CMEI Maria das Dores Almeida Duarte; CMEI Maria Francisca Diniz Frech; Creche Municipal Morro do Cruzeiro; Creche Municipal São Vicente de Paula; Creche Municipal Pedacinho do Céu; Creche Novo Surubi; Escola Municipal Surubi; Creche Municipal Lavapés Dr. Uchôa; Creche Municipal Rubens da Silva Lamin; Creche Bairro Vicentino; E.M. Maria de Assis Barboza; E.M. José Roberto Sampaio; E.M. Esther Politi; E.M. Educação Pré-Escolar Bairro Alambari; E.M. Jardim das Acácias; E.M. Governador Roberto Silveira; E.M. Bernarda Brandão; E.M. Lídia Pires; E.M. Rio Preto; e E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio.