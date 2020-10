Dia D de Multivacinação imuniza duas mil crianças

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 12:29 horas

Angra dos Reis – Trinta e oito unidades de saúde de Angra dos Reis estiveram abertas das 9h às 16h de sábado (17), no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. Foram distribuídas mais de três mil vacinas. Um total de 2.199 pessoas compareceram para conferência do cartão vacinal e, destas, 1.882 foram imunizadas.

As vacinas mais procuradas foram contra a poliomielite, a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e a pentavalente (difteria, coqueluche, tétano e hepatite B). O objetivo da campanha é atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes conforme o calendário vacinal e segue até 30 de outubro. Os interessados podem procurar as unidades de saúde que possuem sala de vacina durante a semana, das 9h às 16h, levando seu cartão de vacina.