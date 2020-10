‘Dia D’ de prevenção ao câncer de mama é realizado neste sábado pela Prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 10:47 horas

Barra Mansa- Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (24), de 8 às 17 horas, atividades educativas para o autoexame, testes rápidos, exames de prevenção ao câncer de colo de útero, solicitação de exame de mamografia nas Unidades de Saúde do município.

Em função da Covid -19 todos os atendimentos seguiram as medidas de segurança, como o uso de máscara facial e álcool gel, visando à preservação da saúde dos usuários. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, foram realizados um total 513 preventivos e 362 solicitações para a realização da mamografia, exame que possibilita detectar alterações ainda não palpáveis, facilitando um tratamento mais efetivo da doença.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, alertou que o câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres e a principal causa de morte por tumor no Brasil e no mundo. “A doença é causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente”, detalhou o secretário.

Segundo informações do Ministério da Saúde, o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Sintomas:

O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:

– Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher

– Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja

– Alterações no bico do peito (mamilo)

– Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço

– Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos

Prevenção:

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer) cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como:

– Praticar atividade física;

– Alimentar-se de forma saudável;

– Manter o peso corporal adequado;

– Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

– Amamentar;

– Evitar o uso de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal.