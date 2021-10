Dia D de prevenção ao câncer ginecológico é realizado neste sábado

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 11:43 horas

Volta Redonda – Neste sábado, dia 16, será realizado “Dia D” de prevenção ao câncer ginecológico em Volta Redonda. Todas as unidades de saúde e a Policlínica da Mulher, localizada no bairro Niterói, ficarão abertas das 8h às 17 horas para a realização dos exames. As mulheres devem agendar o melhor horário para a realização do exame preventivo diretamente na unidade escolhida. É necessário apresentar documento de identidade, cartão do SUS ou CPF.

Essa é mais uma iniciativa da campanha ‘Primavera Rosa’, voltada para conscientização e atendimento de mulheres na prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, que será estendida até o mês de dezembro.

“Nosso objetivo é, além de orientar para a necessidade do autocuidado, promover o acolhimento dessa mulher na nossa rede municipal de saúde e atendê-la na realização desses exames que são fundamentais para a saúde feminina”, disse a secretária de saúde do município, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrando que desde o início do mês a Secretaria de Saúde tem intensificado o contato com mulheres com idade entre 50 e 69 anos que aguardam para realizar exame de mamografia.

Além disso, no sábado, dia 23, “Dia D” da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, também haverá a realização de exames preventivos. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ficarão abertas 8h às 17 horas.

Rede organizada para atender em horário diferenciado

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda também organizou a sua rede de Atenção Básica de Saúde para atender as mulheres que por algum motivo não podem procurar as unidades de saúde até as 17 horas de segunda a sexta-feira.

Algumas unidades têm ficado abertas até as 19 horas para realização do exame pré-agendado pelas mulheres. São elas:

Segunda-feira – Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho, Volta Grande, Três Poços (Foa), Água Limpa 1 e Padre Josimo.

Terça-feira – Belmonte.

Quarta-feira – Água Limpa e Conforto.

Quinta-feira – Jardim Paraíba e Monte Castelo.

Sexta-feira – Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho, Volta Grande.