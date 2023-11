Dia D do Novembro Azul é realizado em onze unidades de saúde

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra realizou o Dia D do Novembro Azul, das 9h às 16h deste sábado (25). Onze localidades no continente e na Ilha Grande receberam ações gratuitas voltadas aos cuidados da saúde e prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem com foco em informar sobre o câncer de próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens.

Nas localidades foram realizados testes rápidos de PSA para identificar alterações proteicas na próstata, testes de glicemia, medições da pressão arterial, avaliações físicas e nutricionais, orientações sobre doenças comuns em homens, práticas integrativas e conscientizações sobre a importância de exercícios regulares, alimentação saudável, moderação no consumo de álcool e a realização periódica de exames médicos.

Além disso, muitos homens que visitaram as localidades tiveram acesso a diversas vacinas, como a antitetânica, hepatite B, influenza, COVID-19, febre amarela e triviral.

O Dia D foi destinado a indivíduos com 18 anos ou mais, visando atrair o maior número possível de participantes para conscientizá-los sobre os cuidados essenciais com a saúde masculina, abrangendo não apenas o câncer de próstata.

– Queremos que os homens se interessem pela saúde desde cedo, desafiando a ideia de que eles não devem procurar ajuda quando precisam de tratamento ou cuidado. É muito importante que eles venham fazer o teste rápido do PSA. Dependendo do resultado, ele nos fornece informações importantes para que orientemos o paciente a procurar um acompanhamento de um clínico urologista. Embora o câncer de próstata seja uma doença grave, ela pode ser tratada com sucesso quando diagnosticada precocemente – comentou a gerente de enfermagem Celuta Souza.

Ao todo, onze localidades receberam a ação: Clínica da Família no Centro, Clínica da Família do Frade, Clínica da Família do Parque Mambucaba, Clínica da Família de Jacuecanga, Praça da Porteira, ESF Belém, ESF Monsuaba, ESF Bracuí, ESF Serra d’Água, ESF Vila do Abraão e ESF Provetá.

– Essa iniciativa da prefeitura é ótima para mantermos nossa saúde em dia. Hoje realizei alguns exames que há um bom tempo não fazia. Mediram minha pressão, verificaram minha glicose, fiz o teste do PSA. Foi muito bom. Todo homem deveria vir fazer. É besteira não querer vir. Temos que nos prevenir e cuidar da nossa saúde – comentou Adail Portela, aposentado de 74 anos e morador do Belém.