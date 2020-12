Dia da Bíblia será comemorado com carreata em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 11:34 horas

Barra Mansa – Para comemorar o Dia da Bíblia, celebrado no município no segundo domingo de dezembro, dia 13, o Conselho de Pastores De Barra Mansa (Copebam), com o apoio da Prefeitura Municipal, irá realizar uma carreata. Com início às 10h30, a concentração acontecerá em frente ao Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro, e seguirá até a Região Leste, encerrando com um culto às margens da Via Dutra.

Em anos anteriores, a data foi marcada pelo tradicional evento esportivo “Corrida da Bíblia”, mas devido à pandemia causada pela Covid-19, a comemoração foi adaptada para garantir a segurança dos participantes.

O apóstolo Clodoaldo de Paula explica o objetivo da celebração. “Em todos os anos, no segundo domingo de dezembro comemoramos o Dia da Bíblia. Nós sempre marcamos essa data realizando um evento de unidade entre o povo evangélico e para proclamação da Palavra de Deus. Esse momento é importante para as bênçãos de Deus sobre a cidade de Barra Mansa”.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou da importância do evento para a tradição do município. “Todos os anos acontece a celebração ao Dia da Bíblia, uma iniciativa da sociedade civil que organiza sua manifestação religiosa. Fazer como carreata significa adequar sua tradição. Em nosso país, temos uma característica forte em mantermos nossas tradições, ainda que nas adversidades e em Barra Mansa não seria diferente. A data não vai passar sem sua merecida celebração”.