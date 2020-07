Dia do Pecuarista é comemorado com conquista de selo de produção

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 09:58 horas

Rio e Sul Fluminense – O Dia do Pecuarista, comemorado hoje, 15 de julho, traz um balanço das ações que reúne mais de 2,5 milhões de cabeças de gado, produzindo os mais diversos tipos de alimento. O setor, apesar das dificuldades para a produção por conta da pandemia de Covid-19, celebra a data com um avanço: a certificação do Ministério da Agricultura de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O selo autoriza a comercialização de produtos de origem animal em todo território nacional.

Para o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes, os pecuaristas têm tradição na produção de gado de leite a pasto, utilizando sistemas produtivos que aproveitam a topografia e os índices pluviométricos da região, somando um total de mais de 32 mil propriedades rurais com rebanhos bovinos e bubalinos.

Adesão do RJ ao SISBI-POA

O Estado do Rio de Janeiro recebeu a certificação do Ministério da Agricultura de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O selo autoriza a comercialização de produtos de origem animal em todo território nacional.

– A adesão ao SISBI representa um avanço importante para o Estado e para todo o setor agropecuário, contribuindo para aumentar a competitividade da produção, o aumento do valor agregado dos produtos e, principalmente, o desenvolvimento do setor. Nossos produtos estarão em todo o Brasil, com garantia de segurança sanitária e de qualidade. Disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Antes de conseguir essa adesão, os estabelecimentos responsáveis pela produção de produtos de origem animal no Estado não tinham autorização para vender no resto do país.

– O SISBI traz a oportunidade de expansão dos mercados dos produtos cárneos produzidos no Rio de Janeiro e o consequente estímulo à ampliação das áreas de produção e à melhoria dos índices zootécnicos para os pecuaristas do nosso estado. Conclui o superintendente da Defesa Agropecuária.