Dia Nacional Sem Fumo será comemorado junto com ações de prevenção a Covid-19

Angra dos Reis – O Dia Nacional Sem Fumo, lembrado no próximo sábado, 29, será comemorado na cidade, com atividades pela internet. No decorrer da próxima semana, as unidades básicas de Saúde também aderem a data e realizam ações educativas e assistenciais, com enfoque sobre tabagismo e Covid-19.

A Coordenadora do Programa de Tabagismo do município, a enfermeira Jeronice Maria de Souza, foi produzido um vídeo para o público estudantil, com o intuito de coibir a iniciação ao tabagismo, que será trabalhado nas aulas online. O material já foi encaminhado para a coordenação de Assistência de Saúde Escolar.

Além disso, também está sendo divulgada uma Webinar (videoconferência) promovida pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com as ações de controle do tabagismo por meio das tecnologias e mídias sociais. A ação será realizada nesta quinta-feira (27), às 15h, e será voltada a profissionais de saúde que atuem no tratamento do tabagismo, profissionais da educação que trabalhem com o tratamento nas escolas e demais profissionais e ex-tabagistas. O link de acesso para a Webinar é: https://youtu.be/1IInhac9EE0.

O fumo é a causa direta de doença pulmonar obstrutiva crônica – bronquite e enfisema. Além disso, é responsável por diversos tipos de câncer – pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, estômago e fígado –, doença coronariana – angina e infarto – e acidente vascular cerebral, assim como também pode estar ligado a outras doenças e condições – tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata e diminuição da capacidade pulmonar, aumentando o risco de infecções virais e de desenvolvimento de forma grave da Covid-19 no caso de contaminação.

– O cigarro ê um dos principais causadores de doenças pulmonares graves, como o câncer das vias respiratórias e de outras partes do corpo, além de interferir em quadros circulatórios predispondo ao infarto do miocárdio e doenças cerebrovasculares. Também ocasiona, dentre outras, doenças de pele, e é fator de complicação para pacientes com Covid-19 – reforça o médico de família/comunidade Carlos Vasconcellos (ESF Pontal).

Para quem consegue largar o vício, os benefícios para a saúde são imensos, e podem ser sentidos em pouco tempo. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal; após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue; após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza, após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor; após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já faz a degustação da comida de melhor forma; após três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhor; após um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade e, após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram.

Em Angra, existe o Programa de Tabagismo, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, destinado a pessoas que estejam interessados em cessar o hábito. As inscrições para o programa podem ser efetuadas no CEM Centro, ESF Morro do Carmo, ESF Centro, ESF Morro da Caixa D’Agua, ESF Morro da Carioca, ESF Praia do Anil, ESF Morro do Peres, ESF Sapinhatuba II e ESF Marinas (1º distrito); ESF Pontal e CEM Japuiba (2º distrito); ESF Jacuecanga, ESF Monsuaba, ESF Petrobrás, ESF Camorim I e II e ESF Cantagalo (3º distrito) e ESF Bracuí (4º distrito).

Outras informações podem ser adquiridas por meio da Coordenação do Programa de Tabagismo, na Secretaria de Saúde – Telefone 24-3377-6538/ Endereço R. Alm. Machado Portela nº 85, sala 110, Balneário.