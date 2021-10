Diocese apresenta memorial em homenagem aos falecidos no Dia de Finados

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 17:23 horas

O monólito será exposto na área externa da Catedral de Sant’Ana

Diocese- Na Igreja Católica o dia 2 de novembro é dedicado aos fiéis defuntos, momento para rezar por suas almas e o descanso eterno. Neste ano, na Diocese de Barra da Pira-Volta Redonda, a programação começará com a santa missa às 09h na Catedral de Sant’Ana, em Barra do Piraí, presidida pelo bispo diocesano, dom Luiz Henrique. Em seguida, haverá a cerimônia de apresentação do memorial em homenagem aos falecidos. A iniciativa será composta por um monólito e três placas explicando sobre o significado do símbolo.

O gesto faz menção ao atual momento que o mundo vem sofrendo, mas também remete há cem anos antes da criação da Diocese. Dentre os anos 1918 a 1919 viveu-se a pandemia da Gripe Espanhola, que foi responsável pela morte de 50 a 100 milhões de pessoas. Suas consequências tanto sociais, quanto econômicas afetaram todo mundo e a região Sul Fluminense não foi poupada. Em meio a este cenário, o papa Pio XI criou, através da Bula Pontifícia Ad Supremum Apostolicae Sedis, a Diocese de Barra do Piraí em 4 de dezembro de 1922.

O responsável pelo setor Sant’Ana, padre Paulo Sérgio de Almeida, explicou sobre a motivação da criação do memorial. “Atualmente próximos das comemorações de seu centenário uma nova pandemia assolou o mundo, a pandemia da COVID-19 tem imposto dificuldades e restrições, como que desafiando a Igreja de Barra do Piraí- Volta Redonda a relembrar o caráter profético que marcou seu nascimento e vários momentos de sua história. Novamente se fez necessário que a Igreja fosse presença consoladora nestas terras, assim como em seu nascimento”, declarou.

A participação presencial dos fiéis será mediante agendamento pelo telefone (24) 2442-3457. Terá transmissão nas redes sociais da Diocese e na rádio Sintonia do Vale 98,9FM.