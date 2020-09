Diocese comemora um ano da Santa Missa na Cúria Diocesana

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 11:19 horas

Diocese- A celebração da Santa Missa na Cúria Diocesana completou um ano na quarta-feira, dia 9.

Desde que iniciou há um ano, as celebrações presididas pelo bispo diocesano, dom Luiz Henrique, acontecem diariamente no auditório da Cúria, em Volta Redonda, e ao longo desse ano já reuniu centenas de fiéis.

Além dos presentes, fiéis de toda diocese acompanham a missa do meio-dia que também é transmitida pela Rádio Sintonia do Vale (98.9 FM) e redes sociais da diocese.

Para o bispo diocesano, a resposta dos fiéis durante esse ano superou as expectativas.

“Me surpreendi positivamente com a adesão e o acolhimento, tem sido uma experiência muito rica me dirigir diretamente ao povo de Deus através da liturgia e pregações sendo transmitidas pela rádio Sintonia do Vale.

Louvo a Deus por essa oportunidade e que assim possamos, por meio dessas celebrações, estreitar ainda mais nossos laços de comunhão entre o pastor e seus fiéis”, disse.

As celebrações, que até o início da pandemia eram abertas ao público sem restrições, atualmente estão sendo realizadas com capacidade máxima de 20 pessoas e no sistema de agendamento prévio.

O agendamento é feito de segunda à sexta das 8 às 11h30 ou pelo número 3340-2801, com limite máximo de 20 pessoas.

Aparecida é membro da Pastoral Familiar da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Volta Redonda, e faz parte da equipe de coordenação das missas. Para ela, a iniciativa foi uma experiência muito boa e rendeu muitos frutos.

” Isso pra mim foi uma experiência muito boa porque podemos participar todos os dias, em especial aquelas pessoas que trabalham”, afirma.

Ela ainda complementou que foi um grande passo para a Diocese.

“Para Diocese eu achei que foi um grande passo para a necessidade daqueles que não têm condições de participar da Santa Missa. Isso pra mim valorizou muito a nossa fé. Agradeço muito a Deus por fazer parte dessa equipe”, finalizou.