Diocese de Barra do Piraí -Volta Redonda celebra 101 anos de fundação

Volta Redonda – Na próxima segunda-feira (4), a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda completa 101 anos de fundação. Em ação de graças pela data, os fiéis poderão participar da Santa Missa às 19h30, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda.

A celebração será presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Henrique. Durante a noite, haverá praça de alimentação.

“Contamos com a presença de todos os irmãos e irmãs para celebrar o aniversário de fundação de nossa Diocese. Vamos celebrar juntos mais um momento especial para nossa Igreja”, disse Dom Luiz Henrique.

História da Diocese

A Diocese de Barra do Piraí foi criada no dia 4 de dezembro de 1922, pela Bula “Ad Supremum Apostolicae Sedis” do Papa Pio XI, tendo seu território desmembrado integralmente pela Diocese de Niterói. Sua instalação deu-se em 26 de julho de 1923.

Em 26 de janeiro de 1965, devido ao crescimento populacional de Volta Redonda e sua emergente importância, graças à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Diocese passou a ter duas sedes: Barra do Piraí, onde está a Catedral histórica; e Volta Redonda, onde estão a Co- Catedral, a Cúria Diocesana e a Residência Episcopal. Dessa forma, passando a chamar-se: Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda.

O território diocesano é composto por doze cidades: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.