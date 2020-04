Diocese orienta fiéis sobre a Semana Santa e Páscoa

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 14:39 horas

Devido à pandemia do novo coronavírus, católicos celebrarão as datas em casa

Volta Redonda– A Semana Santa que terá início neste domingo, dia 05, é considerada a semana mais importante dentro do calendário litúrgico, segundo a diocese Barra do Piraí-Volta Redonda. As paróquias e setores da diocese vão promover uma celebração diferente do convencional. Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que afeta o Brasil e o mundo, a recomendação dos órgãos de saúde é de uma celebração sem a presença de fiéis nas igrejas, evitando aglomerações e riscos de contágio.

Diante dessa realidade, os padres realização suas atividades nas igrejas e capelas, com o mínimo necessário das equipes de liturgia, e os fiéis acompanharão de suas casas, através dos veículos de comunicação da diocese e das TVs católicas.

O Domingo de Ramos, por exemplo, data em que são benzidos os ramos e marca o início dessa semana, a demonstração será feita dos lares. Por isso, a orientação pastoral é a de que os fiéis enfeitem suas casas com os ramos e acompanhem as celebrações nas redes sociais.

No caso da Santa Missa, às 9h, o próprio bispo diocesano, dom Luiz Henrique, presidirá a cerimônia, que será transmitida pelos meios de comunicação da diocese, assim como todas as celebrações da semana. De acordo com o bispo diocesano, na Quinta-Feira Santa, dia em que se celebra a Ceia do Senhor, o Rito do Lava-Pés não será realizado porque depende da participação de outras pessoas, mas as Sagradas Espécies serão conservadas no sacrário, como de costume. A celebração será transmitida às 19h. Já a Missa Crismal, que seria realizada neste dia, foi adiada para data posterior ainda a ser definida.

Na Sexta-Feira Santa, dia da celebração da Paixão de Cristo, o bispo ressaltou que a apresentação e adoração da Santa Cruz serão feitos de forma simples à frente do altar.

– Os fiéis são convidados a viver esse momento de reflexão de suas casas, acompanhando a programação transmitida para que possam fazer seu momento de oração pessoal. A transmissão começa às 15h. Já no Sábado Santo alguns ritos também serão alterados, sem o acendimento do fogo e a realização de procissão. A transmissão será às 19h – lembrou.

Em relação ao Domingo de Páscoa, dia da festa da ressurreição, que será celebrado dia 12. Dom Luiz Henrique presidirá a Santa Missa que será transmitida às 9h.

– Acima de tudo, continuemos a demonstrar nossa proximidade com o povo de Deus neste momento de grande tribulação, por meio das missas diárias, acolhendo as intenções de nossos fiéis e empenhando-nos para que todos os lares Cristãos, Igrejas Domésticas, pelas redes sociais, possam experimentar o consolo da fé – reforçou dom Luiz Henrique.

De acordo com o padre Vanderley Alves de Oliveira, pároco da Igreja de Santa Cecília, a paróquia está em plena sintonia com as autoridades sanitárias e a Igreja.

– Mantemos contato diário com os fiéis, através das redes sociais, com missas e orações. As celebrações da Semana Santa e da Páscoa serão realizadas todas da mesma maneira segundo orientações da igreja diocesana – esclareceu.

CNBB reforça recomendação do distanciamento social

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) considerando as orientações emanadas pelas autoridades competentes do Ministério da Saúde, que indicam o distanciamento social, emitiu, na quinta-feira, 26 de março, a todos os arcebispos e bispos católicos do país a orientação sobre qual postura tomar quanto aos decretos do Poder Executivo Federal, incluindo o recente Decreto 10.292 (art. 3º, inciso 39), que afirma que, dentro dos serviços públicos e atividades essenciais, encontram-se as “atividades religiosas de qualquer natureza”. Segundo a orientação da CNBB, as igrejas podem permanecer abertas, porém, do modo como tem sido feito até agora, apenas para orações individuais, transmissões online, etc.