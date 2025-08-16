‘Diploma Cidadão’: Cerimônia de formatura é marcada pela emoção em Volta Redonda

Volta Redonda – Sentimentos de emoção e superação marcaram a cerimônia de formatura da primeira turma do curso superior de Administração gratuito e exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) – projeto pioneiro da Prefeitura de Volta Redonda em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi). O “Diploma Cidadão” diplomou 25 estudantes em solenidade no Auditório Milton Carlos, no campus Aterrado do centro universitário, na noite de sexta-feira (15). A turma, formada por surdos, deficientes físicos e visuais, ingressou no UGB no segundo semestre de 2021.

O projeto surgiu após a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), responsável pelo “Diploma Cidadão”, também implantada em 2021, identificar um grande interesse das pessoas com deficiência em ingressarem no ensino superior, na busca de capacitação e de melhorar a colocação no mercado de trabalho.

“Os sentimentos de emoção e superação geralmente surgem após momentos desafiadores, marcando uma trajetória de aprendizado e crescimento. A frase define bem essa cerimônia, quando os primeiros formandos do ‘Diploma Cidadão’ receberam o diploma. Sabemos das dificuldades enfrentadas e da dedicação de cada um, mas tudo valeu a pena. Parabéns pela conquista”, falou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Ele acrescentou que o projeto impactou positivamente na vida dessas pessoas, que tiveram a oportunidade de ingressar na faculdade, de forma gratuita e inclusiva. “Fico muito feliz de compartilhar com vocês esse momento de conquista. Mas sei que a caminhada vai continuar e podem contar conosco da SMPD. Estamos compromissados em ajudar para vê-los alçando voos cada vez mais altos”, disse Uchôa.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, que deu nome à turma e recebeu placa de homenagem pelo apoio à iniciativa – uma da SMPD e outra dos formandos –, também prestigiou a formatura. “Sabemos que o caminho não foi fácil, mas vocês não desistiram e são vencedores por isso. Agora, assumo o compromisso de ajuda-los a conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, disse Neto, que fez questão de agradecer o empenho da equipe da SMPD, principalmente do secretário Washington Uchôa, e da subsecretária Eliete Vasques, que coordena o “Diploma Cidadão”; além da dedicação dos profissionais do UGB que fazem o curso acontecer, citando a pró-reitora do centro universitário, Elisa Alcântara.

A pró-reitora do UGB, que fez a outorga de grau aos formandos, afirmou ser um privilégio receber esse projeto. “Foi um desafio para nós implantar o ‘Diploma Cidadão’, mas a dedicação e competência dos nossos profissionais e a parceria com a SMPD tornaram isso possível. Temos orgulho de fazer parte dessa história, de mudar a vida dessas pessoas. Parabéns a todos os formandos e também aos que ainda estão cursando Administração conosco”, afirmou Elisa.

O deputado estadual Munir Neto também parabenizou os formandos e lembrou que esses alunos estão sendo inseridos no mercado de trabalho com uma excelente formação. “Uma inclusão de fato. Esse projeto é mais um gol de placa do prefeito Neto, em uma parceria maravilhosa com o UGB”, afirmou Munir.

A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, veio de Brasília (DF) especialmente para participar da formatura do “Diploma Cidadão”. “A prefeitura, a universidade e, principalmente, vocês estão de parabéns. Volta Redonda foi pioneira e espero que sirva de inspiração para outros municípios”, afirmou a secretária, que no mesmo dia assinou, junto com o prefeito Neto, a adesão do município ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

“O ‘Diploma Cidadão’ foi fundamental na minha vida, pois me deu a oportunidade de me desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente. Antes do ‘Diploma Cidadão’, eu não tinha cursado uma faculdade devido à falta de acessibilidade. Como eu não tinha um certificado profissional, eu trabalhava apenas como operadora de produção; não era promovida a outros cargos. Graças ao ‘Diploma Cidadão’, eu posso trabalhar com o que sempre almejei: Administração”, disse Claudia Valente, uma das oradoras da turma, que ficou surda com um ano de idade, por conta de uma infecção.

Ainda prestigiaram a cerimônia o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria; a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré; o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani; o vice-prefeito de Barra do Piraí, Cristiano Almeida; o diretor-executivo do UGB/Ferp, Heitor Favieri Neto; os vereadores Renan Cury, Nilton Alves de Faria (o Neném) e Paulinho do Raio X; o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; o presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Maycon Abrantes; o presidente do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Levi Freitas; e outras autoridades municipais e representantes de entidades.

Homenagens

Pessoas que contribuíram para a realização do projeto “Diploma Cidadão” receberam placas de homenagem durante a cerimônia. Além do prefeito Neto, que foi homenageado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e pelos formandos, foram lembrados pela turma o secretário da SMPD, Washington Uchôa; a coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques; o deputado estadual Munir Neto; o secretário de Educação, Osvaldir Geraldo Denadai; a pró-reitora do UGB, Elisa Ferreira Silva de Alcântara; e os professores do curso: Alex Martins Rodrigues e Rondinele Soares de Paula.

‘Diploma Cidadão’ tem outras duas turmas no UGB

Em 2026, mais uma turma do “Diploma Cidadão” vai se formar. Quase 30 estudantes do curso superior de Administração para PCD vão receber o diploma. E para 2029, esse número dever ser ainda maior, mais de 70 alunos iniciaram a universidade, que tem duração de quatro anos, em fevereiro de 2025. A terceira turma conta com estudantes com deficiência auditiva, visual, física e intelectual, além de autistas.

O “Diploma Cidadão” tem duração de quatro anos, com aulas presenciais no período noturno. Para conseguirem assimilar melhor as disciplinas, os estudantes surdos contam com auxílio de dois intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e, em parceria com os professores das disciplinas, são produzidos materiais bilíngues para expor aos alunos de forma visual. Todos contam ainda com aulas de reforço no contraturno.