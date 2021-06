Diretor do Parque Nacional do Itatiaia nega possibilidade de nevar na parte alta da reserva

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 15:39 horas

Itatiaia – O diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Luiz Aragão, negou a possibilidade de nevar na parte alta da reserva, como vem ocorrendo nos últimos dias em cidades do estado de Santa Catariana. Nevou forte no parque, em 1985.

Segundo Aragão, para que o fenômeno aconteça, tem que ter uma grande umidade do ar, próximo de virar chuva, e ao mesmo a temperatura estar abaixo de zero grau.

– Aqui na reserva, o clima está gelado, mas a umidade está baixa, bem seco. Fator que não contribui para formação de neve – explicou o diretor.

Ele disse que na madrugada desta quarta-feira, dia 30, termômetros instalados no alto da montanha registraram 4,8 abaixo de zero. Aragão lembrou o perigo de incêndios neste período de tempo seco.

O diretor alertou ainda para o perigo que representam os balões, que são soltos no Vale do Paraíba e acabam caindo no parque.

– Não façam fogueiras, a vegetação está muito seca – alertou.

Aragão solicitou ainda que o visitante tenha cuidado ao usar os fogareiros nos locais reservados pelo parque, para o camping. “As fogueiras são proibidas, por mais gelado que esteja. Julho e agosto são os meses mais frios do ano, período em que o parque costuma receber um número maior de visitantes”.