Diretores da rede municipal tomam posse em Porto Real

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 18:54 horas

Porto Real- Novos diretores das escolas municipais tomaram posse na prefeitura de Porto Real na semana passada. Os profissionais foram escolhidos através de votação popular no mês de novembro. Quatro novos diretores foram eleitos e cinco reeleitos. Ocupam as vagas de diretores adjuntos cinco novos profissionais e outros cinco reeleitos, também escolhidos pela população. Duas novas diretoras foram indicadas pela gestão por falta de candidatos que apresentassem os requisitos necessários para ocuparem os cargos, informou a prefeitura.

O prefeito Ailton Marques reforçou a escolha dos diretores pelo voto popular. “Ao realizar as eleições, estamos zelando pelo cumprimento da Lei Municipal nº 595, de 20 de setembro de 2017, que relata que os diretores das escolas municipais devem ser escolhidos através do voto popular. Isso garante que as gestões sejam democráticas, assegurando, desse modo, mais envolvimento e identificação entre os integrantes da comunidade escolar” declarou o prefeito.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, também enfatizou a importância da participação popular na escolha dos novos diretores.

– É fundamental a consolidação de ferramentas que fortaleçam o diálogo entre a comunidade escolar. O cumprimento da legislação contribui para o aprimoramento dos trabalhos, valorizando profissionais capacitados e colaborando para o desenvolvimento de nossos estudantes – disse o secretário.

Confira os diretores gerais e adjuntos eleitos

*CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes – diretor: Márcio Cristiano da Silva Santos e diretores adjuntos: Luciana da Silva Nicomedes e Zeila Duque Butinhão;

*Escola Municipal Professora Eliana Provazi – diretora: Rhuana Helena de Souza e diretora adjunta: Nívia dos Santos Antunes;

*Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida – diretora: Amanda Sanches dos Santos Raimundo e diretora adjunta: Giovana de Oliveira Silva;

*Escola Municipal Maria Hortência Nogueira – diretor: Edvan Nunes da Costa e diretoras adjuntas: Ivina dos Santos e Etelvani Batista da Silva;

*Escola Municipal Cruz e Souza – diretora: Lucilai Aparecida Martins e diretores adjuntos: Cristiane Silva de Sá e Clayton Cesar de Almeida;

*Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi – diretora: Camila Vasques Carvalho;

*Escola Municipal Patrícia Pineschi – diretora: Márcia Helena de Carvalho Braga;

*Escola Municipal José Ferreira da Silva – diretora: Mercedes França Ramos e diretora adjunta – Letícia Garcia de Andrade;

*Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi – diretora: Sandra Helena Soares e diretora adjunta: Josiane Vidal de Paula da Silva;

*Creche Municipal Enrico Secchi – diretora (interina): Jussara Georgete Garcia de Souza;

*Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição – diretora (interina): Sílvia Helena dos Santos.