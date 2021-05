Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 11:03 horas

Itatiaia- Diversos pontos do município de Itatiaia receberam ao longo da semana serviços de sinalização viária.

O trabalho está sendo realizado pela Divisão de Trânsito de Itatiaia (DETRA), ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, que está dando continuidade ao serviço na Rua dos Ilhéus, no bairro Marechal Jardim.

O serviço consiste nas demarcações e pintura das vias e substituição de placas danificadas, com o objetivo de garantir a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pelo município.

– Estamos fazendo a renovação da sinalização horizontal, entre elas faixas de pedestres e substituindo também as placas em que as informações não estão visíveis A prioridade é sempre a visibilidade e a segurança do motorista e do pedestre – reforçou o Diretor do DETRA, Kleber Viana França.

De acordo com o cronograma os próximos bairros previstos para serem atendidos são o Campo Alegre, onde algumas vias já receberam o serviço, o Jardim Itatiaia, a Vila Flórida e a Nova Conquista

A Divisão de Trânsito fica situada na sede da Secretaria de Ordem Pública. O endereço é Rua Wanderbilt Duarte de Barros, Centro e o telefone de contato é (24) 3352 1151 Ramal 28 e 30 e (24) 3352 21102110