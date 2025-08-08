sexta-feira, 8 agosto 2025
DNIT acompanha avanço de obra estratégica em Barra Mansa

Viaduto do Barbará é aguardado há mais de uma década por moradores

by Lívia Nascimento

Furlani recebeu equipe do DNIT em seu gabinete – Foto: Davi Oliveira

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa recebeu nesta sexta-feira (8) a visita do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que acompanhou a vistoria das obras do Pátio de Manobras, incluindo o viaduto do bairro Barbará — uma das intervenções mais esperadas pela população local.

Recebido pelo prefeito Luiz Furlani, o superintendente percorreu o canteiro de obras ao lado dos secretários municipais de Planejamento Urbano e de Ordem Pública. Durante a visita, ele ressaltou a importância estratégica do projeto e destacou o avanço no cronograma.

Com participação no empreendimento desde 2010, o representante do DNIT reafirmou o compromisso do Governo Federal em concluir as obras no prazo previsto.

“Já estive aqui como superintendente no início do projeto e na fase de desapropriação das casas. Agora estou muito confiante no avanço das obras e, com o apoio do Governo Federal e do prefeito Luiz Furlani, esperamos entregar o viaduto em breve. Essa é a minha terceira passagem pela região e espero contribuir ao máximo para superarmos os desafios”, afirmou Robson.

Furlani frisou que a visita do superintendente reforça a importância do diálogo direto com o Governo Federal. “A entrega do viaduto próximo à Saint-Gobain representará uma conquista aguardada há mais de uma década pela nossa população. Agradeço ao Ministério dos Transportes, por meio do secretário-executivo George Santoro e do subsecretário de Parcerias, Hélio Carneiro Fernandes, por manterem esse projeto como prioridade”, declarou o prefeito.

Para o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o Pátio de Manobras significa um marco para a mobilidade da cidade e vem sendo acompanhado com entusiasmo pelo prefeito.
“Esse é um avanço muito esperado, que vai requalificar todo o Centro e impactar diretamente na fluidez do trânsito e na qualidade de vida da população. Apesar dos transtornos temporários, os benefícios serão duradouros. A visita do DNIT demonstra a importância dessa parceria para que possamos, juntos, garantir a conclusão de uma obra que simboliza a retomada da autoestima do barra-mansense“, destacou Eros.

Já o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, reforçou o papel estratégico do projeto e a importância das ações de planejamento para a execução do trabalho. “As obras estão avançando e as reuniões de planejamento são muito importantes para que tudo transcorra da melhor forma. Nosso prefeito tem acompanhado de perto essas ações que vão melhorar significativamente a mobilidade, o trânsito da cidade e a vida da população”, afirmou Daniel.

