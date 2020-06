Documentário fala da crise hídrica na bacia do Paraíba do Sul

O documentário revela ainda que a estiagem e a queda nos níveis dos reservatórios, provocaram na bacia do Paraíba um dos piores índices em 84 anos de história, causando impactos ambientais, sociais e econômicos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De abril de 2014 aos dias de hoje, o Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hidráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul para atuação conjunta com o Comitê Guandu (GTAOH) realiza reuniões, presenciais ou por videoconferência, para discussões e monitoramento acerca da qualidade e quantidade das águas na bacia.

O documentário produzido pelo CEIVAP traz ainda à tona todas as experiências e aprendizados que a crise proporcionou. Assista o documentário clicando aqui<https://www.youtube.com/w atch?v=Ami4SaTzhzw>.

Sistema hidráulico da bacia

O sistema hidráulico do rio Paraíba do Sul é um complexo conjunto de estruturas existentes nas bacias hidrográficas do Paraíba do Sul e do Guandu. Os principais reservatórios da bacia são Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. A capacidade total desses reservatórios (reservatório equivalente) é de 7.294,7 milhões de metros cúbicos, dos quais 4.341,9 milhões de metros cúbicos estão dentro da faixa normal de operação (volume útil total). Desses, o reservatório de Paraibuna é o que possui a maior capacidade de armazenamento em termos de volume útil (61%), seguido por Jaguari (18%), Funil (14%) e Santa Branca (7%). Os reservatórios estão localizados no estado de São Paulo, exceto o de Funil que se localiza no estado do Rio de Janeiro.

Papel do CEIVAP na bacia do Paraíba do Sul

Um dos pioneiros no sistema de gerenciamento hídrico, o CEIVAP é o órgão responsável pela gestão da bacia do Paraíba do Sul, que compreende 184 municípios nas regiões dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desde a sua criação, o Comitê atua viabilizando programas de gerenciamento, recuperação e proteção dos recursos hídricos na área da bacia. Há elaboração de estudos, planos e projetos, intervenções para preservação e conservação de mananciais, além de ações de comunicação, educação ambiental e mobilização.