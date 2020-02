Documentos históricos são localizados em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 18:51 horas

Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse contém mais de 15 mil registros

Barra Mansa- Uma equipe do Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse encontrou recentemente em seu acervo documentos relativos aos antigos proprietários da fazenda. Também foram localizados antigos Atos Normativos do Poder Legislativo Municipal, publicados em jornais da época, que irão contribuir com o setor administrativo do estabelecimento. São mais de 15 mil documentos arquivados que estão em processo de catalogação.

O historiador e gerente de patrimônio histórico cultural da Fundação Cultura Barra Mansa, Nikson Salem, apontou a importância histórica do resgate desses documentos.

– São documentos datados desde 1811, época que Barra Mansa ainda pertencia a Resende. Implantar e manter um Centro de Documentação é um grande desafio, porém, é um item fundamental dentro de um projeto de memória institucional – pontuou.

A prefeitura informou que o Centro de Documentação e Memória Fazenda da Posse foi criado, em 2017, com o objetivo de estabelecer um espaço para estudos, pesquisas, produção e armazenamento de documentos relacionados à história social e política de Barra Mansa.

Serviço

O local é aberto ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica próximo à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no bairro Barbará, em Barra Mansa.