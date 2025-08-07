Dois homens são condenados por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

Três Rios – O Tribunal do Júri de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, condenou na terça-feira (5) dois homens por homicídio triplamente qualificado. Um dos réus, que confessou o crime, recebeu pena de 15 anos de prisão. O outro, reincidente, foi sentenciado a 23 anos e 4 meses. Ambos devem cumprir pena em regime fechado. Um terceiro acusado foi absolvido pelos jurados.

O julgamento teve duração de aproximadamente 12 horas e contou com a presença da subcoordenadora do Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri (GAEJURI) do Ministério Público do Rio de Janeiro, promotora Roberta Maristela dos Anjos. Atuaram no caso os promotores Daniela Peroba, Matheus Rezende, Sérgio Fonseca — todos do GAEJURI — além de Gabriela da Costa Lopes, da 1ª Promotoria Criminal de Três Rios.

De acordo com as investigações, o crime foi encomendado por um chefe do tráfico, que teria prometido aos executores pedras de crack e a eventual posse de uma arma pertencente à vítima como recompensa. Com base em provas técnicas e na argumentação apresentada em plenário, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do MPRJ, reconhecendo que a execução foi premeditada, praticada com extrema violência e motivada por interesses torpes. Diante disso, foram reconhecidas as três qualificadoras: motivo torpe, promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para a coordenadora do GAEJURI/MPRJ, promotora de Justiça Simone Sibilio, a decisão reafirma o compromisso do Ministério Público com a defesa intransigente do direito à vida e com uma atuação qualificada e técnica, conforme preconiza a Corte Interamericana de Direitos Humanos. “A condenação dos culpados ratifica os direitos das vítimas e reafirma a importância de uma sociedade civilizada que responsabiliza os autores de violações aos direitos humanos”, declarou a promotora.