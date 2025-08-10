domingo, 10 agosto 2025
‘Domingo Ativo’ reúne famílias em comemoração ao Dia dos Pais em Barra Mansa

Evento no Centro promoveu atividades físicas, dança e capoeira para todas as idades

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação – PMBM

Barra Mansa – A manhã deste domingo (10) foi marcada por animação, movimento e integração familiar na edição especial do Domingo Ativo, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), em celebração ao Dia dos Pais.

O evento aconteceu na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, e contou com atividades físicas para todas as idades, como alongamento, dança, apresentação do grupo Envelhecimento Saudável e uma animada roda de capoeira com o grupo Abadá Capoeira, comandada pelo Mestre Pretinho. Pais e filhos participaram juntos de um aulão especial, reforçando a proposta de promover o bem-estar e a convivência em família.

“Eventos como esse fortalecem a união familiar, incentivam a prática de atividades físicas e mostram como é possível envelhecer de forma saudável. Além disso, ter um espaço como o Domingo Ativo para apresentar a cultura da capoeira é fundamental para manter viva essa tradição e despertar novos praticantes”, destacou Mestre Pretinho, do Abadá Capoeira.

O atleta Marcos Silva, que participou das atividades do Domingo Ativo, elogiou a iniciativa e deixou uma mensagem neste Dia dos Pais.

“Foi um domingo diferente e muito especial. Parabéns à Prefeitura por incentivar o esporte e proporcionar momentos assim. A todos os pais, desejo um dia repleto de alegria, saúde e união com seus filhos”, concluiu.

