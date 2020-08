Dona de cachorra desaparecida em Volta Redonda oferece recompensa

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 12:22 horas

Pretinha, sem raça definida, foi vista pela última vez na quarta-feira, dia 26

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Pollyanna de Souza Silva, de 22 anos, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE através das redes sociais pedindo ajuda para encontrar sua cachorra de estimação que desapareceu no início da tarde de quarta-feira, dia 26, na Rua 22, no bairro São Sebastião. Trata-se de uma fêmea, sem raça definida, que atende pelo nome de ‘Pretinha’.

Pollyanna ressalta que recebeu informações que ‘Pretinha’ tinha sido vista próximo ao bairro Retiro logo após o sumiço, mas não sabe se a dica é verídica. Ela ainda explica que a cachorra é dócil e que não há problemas caso alguém queira se aproximar.

– Ela fugiu de casa na última quarta-feira, por volta de 12h30. Depois me disseram que viram uma cachorrinha parecida, próximo à Beira Rio, perto do posto GNV, depois do Retiro. Não temos certeza se foi mesmo ela, sabe? Ela é dócil e se alguém encontrá-la, pode pegá-la e me avisar. Ela não é de morder, é muito mansinha e amorosa. Ela não tem rabinho, só um ‘cotoquinho’ – explicou.

A jovem oferece recompensa para quem ajudá-la. ”Estou muito triste. Estamos oferecendo uma recompensa de R$ 200,00 pra quem achá-la e nos devolver”, finalizou.

Quem tiver informações sobre a ‘Pretinha’, pode entrar em contato através do número: (24) 9 81187735, que também é Whatsapp. Falar com Pollyanna de Souza Silva.