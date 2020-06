Dona oferece recompensa por gata desaparecida há dois meses em Pinheiral

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 13:46 horas

Pinheiral- Maria Mazzon entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar sua gata de estimação “Lissa”, que desapareceu no dia 26 de abril, há quase dois meses, no bairro Palmeiras, em Pinheiral

Maria Mazzon está oferecendo uma recompensa de R$ 1.000,00 para quem encontrar a gatinha da raça Siamês. Informações sobre o paradeiro do felino podem ser enviadas pelo número: 98809- 4401.