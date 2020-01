Doze grupos de Folia de Reis animam o sábado em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 17:00 horas

Barra Mansa- Uma mistura de fé, devoção e alegria marcou a 13ª edição da Jornada de Folia de Reis, em Barra Mansa. O evento tradicional aconteceu no sábado (18), na Praça Marcello Fonseca Drable, Água Comprida, na Vila Nova. Ao todo 12 folias se apresentaram para um público de mais de mil pessoas. A ação, que é em razão ao dia de São Sebastião, padroeiro do município, é organizada pelo vereador Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza e recebe o apoio prefeitura, por meio da Fundação Cultura.

Para garantir a segurança e a ordem a Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanhou toda a atividade e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma equipe para atendimentos emergenciais e uma ambulância.

Rodrigo Drable, prefeito de Barra Mansa, acompanhou a festividade e garantiu que a Folia de Reis no município faz parte da tradição da cidade. “Esse evento tem que ser cada vez mais valorizado, incentivado e prestigiado. Estamos aqui para reconhecer o mérito de quem trabalha pela cultura de Barra Mansa, agradeço ao vereador Beleza, por manter vivo esse momento que gera alegria e envolve a comunidade”, pontuou o prefeito.

O organizador do evento e vereador do município Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, agradeceu ao apoio da prefeitura e disse que a cada edição o evento tem tido um crescimento de público e estrutura.

– A Folia de Reis é uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas no país, por isso trabalhamos para mantê-la viva no município e o que percebemos é que a cada ano temos uma surpresa boa, tanto de público, quando de organização. Nós que trabalhamos para tornar isso real estamos muito felizes e satisfeitos com a festa – comemorou Beleza.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, explicou que essa jornada celebra a festa de São Sebastião, além de manter viva a cultura da Folia de Reis.

– Esse festividade é uma manifestação cultural de grande importância para o município. O encontro reúne pessoas e foliões de diversos municípios e, sem dúvida, é muito aguardado. Nosso compromisso é de garantir que o evento tenha toda estrutura necessária para que ocorra tudo bem, acreditamos que estamos no caminho certo, pois foi um grande sucesso – finalizou.