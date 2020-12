DPU realiza audiência pública virtual com entidades

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 09:41 horas

Volta Redonda – A Defensoria Pública Federal convida para a participação do Projeto ‘”A DPU vai aonde o povo pobre está”, que será realizada através de Audiência Pública Virtual, dentro do programa “A Defensoria do Povo”, nesta quarta-feira (16), às 19 horas, com transmissão pelo canal da DPU no Youtube (https://bit.ly/37ZCRXr), para divulgação.

A audiência ocorre desde 2016, que consiste no atendimento “in loco” de diversos coletivos, tais como comunidades quilombolas, caiçaras, comunidades indígenas, coletivos de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis em situação de lixão e urbanos, população em situação de rua, dentre outros. Até o ano passado mais de 20 coletivos foram atendidos pelo projeto. que consiste no deslocamento de uma equipe até as comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade na região Sul Fluminense e Costa Verde, para promoção de educação em direitos e prestação de assistência jurídica à população.

Em 2019 o projeto recebeu financiamento do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e segurança pública (FDD/MJSP) através do – Termo de Execução Descentralizada n. 59/2019 – para melhoria e ampliação dos atendimentos prestados à comunidades e grupos em vulnerabilidade na região do Sul Fluminense e Costa Verde. As audiência públicas são realizadas com o objetivo de prestar contas e receber avaliações sobre o projeto.⠀

